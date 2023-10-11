"طلقة طائشة" تُنهي حياة طالب في حفل زفاف بالشرقية

لقي طالب مصرعه إثر إصابته بـطلق نارى بالرأس، أثناء تواجده رفقة والده فى حفل عرس أحدى أقاربه بقرية الأعراس نطاق مركز منيا القمح.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح، بوصول “محمد. ع ” طالب بالصف الثانى الإعدادى، مقيم قرية الأعراس مركز منيا القمح، جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالرأس، لفظ على إثره أنفاسه الأخيرة.

كشفت التحريات الأولية، أنه أثناء تواجد الطالب رفقة والده فى حفل عرس إحدى اقارب والده، قام "ي ال " 15 سنة طالب بالصف الثالث الاعدادى، نجل عمة الطالب، باللهو بسلاح نارى ابتهاجا بحفل العرس، فخرجت منه طلقة أصابت الطالب فى رأسه وسقط على إثرها جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9294 إدارى مركز شرطة منيا القمح لسنة 2023، وتم إحالته من قبل الأجهزة الأمنية، إلى نيابة منيا القمح العامة التى قررت برئاسة عنتر حشيش، رئيس النيابة، نقل جثمان المجنى عليه إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.