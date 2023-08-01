طلق نارى ينهى حياة نجار فى نجع حمادى

تجري أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، جهودا مكبرة لكشف لغز مقتل نجار، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بطلق ناري في نجع حمادي.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المتوفي إلى المشرحة للتحفظ على جثته تحت تحفظ النيابة العامة، وجار سؤال شهود العيان في محيط الحادث، وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع "سعيد.س" 35 عاما، نجار موبيليا، بعد إصابته بطلق ناري في قرية زليتم بنجع حمادي.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، ووتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.