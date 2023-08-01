الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طلق نارى ينهى حياة نجار فى نجع حمادى

طلق
طلق

تجري أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، جهودا مكبرة لكشف لغز مقتل نجار، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بطلق ناري في نجع حمادي.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المتوفي إلى المشرحة للتحفظ على جثته تحت تحفظ النيابة العامة، وجار سؤال شهود العيان في محيط الحادث، وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع "سعيد.س" 35 عاما، نجار موبيليا، بعد إصابته بطلق ناري في قرية زليتم بنجع حمادي.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، ووتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

البحث الجنائي النيابة العامة سؤال شهود العيان مدير أمن قنا نجار موبيليا نجع حمادي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟