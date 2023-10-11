عاجل.. الاحتلال يشن غارات على أكثر من 70 هدفا فى حى التفاح بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، شن غارات على أكثر من 70 هدفا في حي التفاح شرقي قطاع غزة، وذلك في خامس أيام العدوان الذي يشنه على القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "هاجمت عشرات الطائرات الحربية أكثر من 70 هدفا في أنحاء حي التفاح الليلة".

وأضاف زاعما: أن "حي التفاح بمثابة وكر إرهابي لمنظمة حماس الإرهابية، ويتم من هناك تنفيذ العديد من الأنشطة ضد إسرائيل".

ويكثف جيش الاحتلال غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مخلفا أكثر من 900 شهيد و4500 جريح إضافة إلى دمار كبير للمباني والمرافق الحيوية. فيما ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1200 والإصابات إلى 2900، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

"كتائب القسام" ترد بقصف عسقلان

في المقابل شنت المقاومة الفلسطينية وابل من الضربات الصاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلان، وذلك ردا على قصف غزة وتهجير الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح في عدة مناطق من القطاع.

وقالت "كتائب القسام": "إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين ستواصل كتائب القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى".

وقصفت "القسام" عسقلان تنفيذا للوعيد الذي أعلنته "حماس" بعد أن منحت سكان عسقلان مهلة حتى الساعة الخامسة عصرا بتوقيت فلسطين لمغادرة المدينة.

وصول أول مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام الاحتلال، بأن طائرة أمريكية محملة بمساعدات عسكرية هبطت الليلة الماضية في مطار نفاتيم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "طائرة نقل أمريكية محملة بذخيرة هبطت في قاعدة نفاتيم الليلة الماضية. ويقول الجيش الإسرائيلي إن الذخيرة مخصصة للاستعداد لسيناريوهات إضافية".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتزامن، أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بأنظمة عسكرية تشمل ذخائر وصواريخ اعتراضية، لتجديد مخزون صواريخ منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" الإسرائيلية.