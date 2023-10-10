الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أطباء بلا حدود: قطع الخدمات عن غزة صعّب من جهود الإنقاذ

غزة
غزة

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، عن أنه من الصعب جدًا تنسيق الإنقاذ والوصول للجرحى بغزة بعد قطع الكهرباء والمياه والهاتف، وفق قناة العربية الإخبارية. 

واستمر الحشد العسكري الإسرائيلي الضخم على طول حدود غزة اليوم الثلاثاء، حيث أكد جيش الاحتلال أن عدد القتلى جراء هجوم حماس يوم السبت، تجاوز الآلاف.

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ووسط توقعات متزايدة بأن إسرائيل ستشن غزوًا بريًا على غزة في غضون أيام، ما زال الجنود الإسرائيليون يجمعون جثث القتلى بعد أربعة أيام من اجتياح حماس بلدات جنوب إسرائيل فيما عرف بـ"طوفان الأقصى".

وفي علامة على الأزمة المتصاعدة، تم إطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله على شمال إسرائيل، مما دفع قوات الاحتلال إلى الرد على إطلاق النار في اليوم الثالث على التوالي من العنف على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

إسرائيل فلسطين حماس الغارات الجوية القطاع البنية التحتية

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