عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف، وفق شبكة سكاي نيوز الاخبارية.

وفي بيان الجيش الإسرائيلي، يعلن قصف مواقع للقوات السورية بالمدفعية والهاون ردا على إطلاق القذائف نحو إسرائيل، اثر إطلاق عدة قذائف من الأراضي السورية وبعضها سقط في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل.



وأظهرت صور الأقمار الصناعية آثار الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية على قطاع غزة.

ويمكن رؤية آثار الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية على غزة في أعقاب الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حماس في نهاية هذا الأسبوع في صور الأقمار الصناعية الجديدة التي التقطتها تقنيات ماكسار يوم الثلاثاء.

الصورة الأولى تظهر الدخان المتصاعد من غارة جوية إسرائيلية بالقرب من البحر الأبيض المتوسط في شمال شرق غزة، بالقرب من العطاطرة، ولم تتمكن CNN من تأكيد الهدف.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غاراته الجوية تستهدف فقط البنية التحتية وعمليات حماس.

وتجري وزارة الخارجية الأمريكية محادثات مع شركات الطيران لتشجيع السفر إلى إسرائيل من جينيفر هانسلر ومايكل كونتي.

وأجرت وزارة الخارجية "محادثات مع شركات طيران مختلفة لتشجيعها على التفكير في استئناف السفر من وإلى إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الشركة ماثيو ميللر يوم الثلاثاء: “سنواصل القيام بذلك”.

وأشار إلى أن الوزارة "أجرت اتصالات مع عدد من المواطنين الأمريكيين في إسرائيل" الراغبين في المغادرة وحثتهم على الاستفادة من الرحلات الجوية التي تعمل.

وقال ميلر "المطار لا يزال مفتوحا. هناك رحلات جوية تخرج من مطار تل أبيب. ولذا فإننا نشجع الناس على محاولة الاستفادة من هذه الخيارات".

وبعد أن أعلنت إسرائيل الحرب رسميًا على حماس، ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها من وإلى تل أبيب، موطن أكبر مطار دولي في إسرائيل.

مستشار الامن القومي

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الثلاثاء إن إيران “متواطئة، بالمعنى الواسع”، في هجوم حماس على إسرائيل، ولا توجد معلومات استخباراتية تشير إلى أن طهران عرضت الدعم على وجه التحديد للهجوم غير المسبوق.

لقد قلنا منذ البداية أن إيران متواطئة بالمعنى الواسع لأنها قدمت نصيب الأسد من التمويل للجناح العسكري لحماس، لقد قدمت التدريب، لقد قدمت القدرات، لقد قدمت الدعم و وقال سوليفان: "لقد كان لدينا تعامل واتصال مع حماس على مدى سنوات وسنوات، وكل ذلك لعب دورًا في المساهمة في ما رأيناه".

وأضاف: "الآن، فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت إيران على علم بهذا الهجوم مسبقًا أو ساعدت في التخطيط لهذا الهجوم أو توجيهه، ليس لدينا، حتى اللحظة التي أقف فيها هنا على المنصة، تأكيد لذلك".



وقال سوليفان للصحفيين إن الإدارة تتواصل مع نظرائها الإسرائيليين و"تنظر إلى ما لدينا من معلومات استخباراتية لمعرفة ما إذا كانت لدينا أي معلومات إضافية حول ذلك"، مضيفًا: "إذا كان هناك تحديث لذلك، فسوف أشاركه معكم". "

وأضاف: "لكن بينما أقف هنا اليوم، بينما تلعب إيران هذا الدور الواسع، هذا الدور المستمر والعميق والمظلم في توفير كل هذا الدعم والقدرات لحماس، فيما يتعلق بهذا الهجوم المروع على وجه الخصوص في 7 أكتوبر، ليس لدينا حاليًا تلك المعلومات"، على حد تعبيره.



وعند سؤاله عن سبب عدم قدرة إسرائيل على توقع هجوم حماس على إسرائيل، أحال سوليفان الأسئلة إلى المسؤولين الإسرائيليين.

ومن جانب أمريكا، قال: "لم نر أي شيء يشير إلى أن هجومًا من هذا النوع سوف يتكشف أكثر مما فعل الإسرائيليون".