كندا: نخطط للبدء فى إجلاء مواطنينا من إسرائيل خلال الأيام المقبلة

أعلنت دولة كندا، أنها تخطط للبدء في إجلاء مواطنيها من إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وكان قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الثلاثاء، إن 20 أمريكيا أو أكثر فقدوا بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على إسرائيل، مطلع الأسبوع، والذي خلف مئات القتلى.

وقال سوليفان إنه من غير المعروف عدد الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين والمحتجزين رهائن.

وأضاف لصحفيين: "نعتقد أن هناك 20 أمريكيًا أو أكثر مفقودون في هذه المرحلة، لكنني أريد أن أؤكد وأشدد على أن هذا لا يعني بالضرورة أن هناك 20 رهينة أمريكية أو أكثر. هذا فقط هو عدد المفقودين حاليًا.