حب الدين يكشف لـ "الشاهد" سبب عدم إشراك القوات الجوية فى معركة الاستنزاف

قال اللواء أيمن حب الدين، قائد كتيبة بالدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر، إن إسرائيل بعد تعرضها لخسائر كبيرة في صفوفها، قررت إشراك القوات الجوية الخاصة بها لأول مرة، فكان أول تفكيرها في استهداف قواعد الصواريخ المتواجدة على خط القناة، وفي يوم 24 يوليو 1969، ضربت بالفعل أول موقع صواريخ في بورسعيد، وثاني موقع كان في العين السخنة، ثم 4 مواقع في الفترة من 20-25 يوليو؛ ما جعل الجيش المصري يفتقد كافة قواعد الصواريخ.



وأضاف "حب الدين" خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن قواعد الصواريخ المصرية في ذلك الوقت لم يكن لها القدرة على صد الطيران الإسرائيلي، بالإضافة إلى حصولهم على الأسلحة الأمريكية وقدراته الأعلى من ما لدينا، كما أن القيادة السياسية في ذلك الحين قررت عدم إشراك القوات الجوية في معركة الاستنزاف، وتجهيزها لمعركة 73.



الموسم الثالث من برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.