الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط 14 ألفا و758 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

نفذت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، التي نفذتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1596 قضية متنوعة بمجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13 ألفًا و60 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 102 قضية بمجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي.

الداخلية حملات الامن الاقتصادي السيطرة الأمنية الأجهزة الأمنية

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