جهاد الحرازين: طوفان الأقصى قَلب المعادلة الأمنية التى تحاول إسرائيل ترويجها

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح، إن قصف إسرائيل للمنازل والمستشفيات والمساجد هو جريمة حرب، مشيرًا إلى أنه يوجد شلال من الدم النازف على الأراضي الفلسطينية نتيجة لما يقوم به العدو الصهيوني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن العالم الغربي كله يتناسى حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، ولكن تنتفض كل الجهات عندما يمس أي إسرائيلي وكأنه غالٍ على البشرية.

وأكد أنه كان لا بد من التحرك ليعرف العالم أن أمد هذا الاحتلال أن ينتهي بعد الغطرسة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وبعض الرسائل التي أرسلت له والتي كان يرد عليها بأن المقاومة انتهت وكان يمارس عمليات التهويد وإعلان إبادة الفلسطينيين.

نتنياهو يحاول رد اعتباره واعتبار جيشه بهدم البيوت والمساجد

وأشار إلى أنهم يخيرون الفلسطينيين إما ترحيلهم أو أن يعيشوا في المستوى السابع أو يتم قتلهم وطوفان الأقصى قلب المعادلة الأمنية التي تحاول إسرائيل ترويجها بأنها الأكثر حداثة في التكنولوجيا والتسليح ليخرج نتنياهو ويجن جنونه ويهدم البيوت على رءوس الأطفال والشيوخ والنساء لرد اعتباره واعتبار جيشه.