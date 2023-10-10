الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا: ارتفاع القتلى من مواطنينا في إسرائيل لـ 8 أشخاص

فرنسا
فرنسا

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد القتلى الفرنسيين جراء العملية المفاجئة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة السبت الماضي، إلى ثمانية قتلى.

ويعد هذا ارتفاعا مقارنة بإعلان وزارة الخارجية الفرنسية صباح اليوم، والذي حدد عدد القتلى من المواطنين الفرنسيين في إسرائيل بأربعة فقط.

وأضافت كولونا، في جلسة استماع برلمانية، أنه ستكون هناك رحلة خاصة للخطوط الجوية الفرنسية يوم الخميس للمساعدة في إعادة المواطنين الفرنسيين من المنطقة، بحسب الجارديان.

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