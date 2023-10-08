القاهرة الإخبارية: الشباك الإسرائيلية تعلن مقتل 5 من العاملين بها بـ"طوفان الأقصى"

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن أن الشباك الإسرائيلية أعلنت عن مقتل 5 من العاملين بها خلال عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدة أن هذه ضربة وإخفاق جديد خاصة أن الشباك لم يكن لديها أي معلومات عن الاختراق الفلسطيني لإسرائيل.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن شرطة الاحتلال أعلنت عن مقتل 30 من عناصرها في عمليات تبادل النار، مشيرة إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين وصلوا إلى 600 قتيل، وهناك مصادر تؤكد زيادة هذه الأعداد.

تهجير السكان الإسرائيليين القريبين من غزة

وتابعت أن الجيش الإسرائيلي كان هناك حديث منه عن تجهيز المستوطنات الشمالية القريبة من لبنان وتم البدء في إخلاء السكان بالأماكن القريبة من غزة.