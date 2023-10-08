الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى استهدف بنك الإنتاج الفلسطينى وسط مبنى سكنى بغزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي استهدف بنك الإنتاج الفلسطيني

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة، إن إسرائيل استهدفت قبل قليل، بنك الإنتاج الفلسطيني، والذي تم تهديده مؤخرًا ويتواجد في وسط عمارة سكنية في حر الرمال بغزة.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تدمير مبنى جديد داخل قطاع غزة وهذا ليس الاستهداف الوحيد خلال هذه اللحظات، ولكن هناك استهدافات شمال شرق غزة وسيارات الإسعاف تهرع تجاه المنطقة، مؤكدة أن هذه المنطقة عادة ما تكون آمنة؛ لأنها وسط المدينة.

تعليمات بإخلاء المبنى منذ الأمس

وأشارت  إلى أنه منذ الأمس، وردت أنباء عن وجود تعليمات بإخلاء مبنى بنك الإنتاج الفلسطيني، ولكن مرت ساعات طويلة وأحيانا يشعر سكان غزة أن إسرائيل إذا رغبت في استهداف هذا المكان لاستهدفته، ولهذا يقرر الناس العودة لمنازلهم مرة أخرى اعتقادًا منهم أنها بلاغات كاذبة.

القاهرة الإخبارية إسرائيل بنك الإنتاج الفلسطيني استهدفت وسط عمارة سكنية غزة إخلاء المبنى

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