الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصرى" كلمة الرئيس حول القضية الفلسطينية تضمنت رسالة واضحة للجميع

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

ثمن حزب الحرية المصري، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بشأن الحفاظ علي الأمن القومي المصرى من أي تهديدات خارجية، فالشعب المصري لديهم ثقة كبيرة في قياداتهم السياسية وقواتهم المسلحة، الذى أكد أن " أمن مصر القومي مسئوليته الأولى..لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف".

 

وأكد الحزب، في بيان له، أن كلمة الرئيس خلال الاحتفالية بتخريج دفعة من طلاب كلية الشرطة، تضمنت رسالة واضحة للجميع، وتأكيد الرئيس أن  السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، مضيفا أن دور مصر نحو القضية الفلسطينية لا ينكره أحد، فلن تتخلى مصر عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

txt

"الحرية المصرى" يعقد اجتماعًا تنظيميًا لاعتماد خطة دعم الرئيس السيسى

txt

"الحرية المصرى" يرفض تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى والمساس باستقلال القضاء

الحرية المصري كلمة الرئيس حول القضية الفلسطينية تضمنت رسالة واضحة للجميع

 

وأضاف الحزب، أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينين، وأن الأراضي المصرية ذات سيادة، لن يقبل أحد بالتفريط فيها كما لن يقبل الفلسطينين التفريط في أراضيهم، وهناك ثقة كاملة ومطلقة من الشعب المصري فى قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي للبلاد، مشيدا بالمجهودات التى بذلتها الدولة المصرية لحماية الشعب الفلسطينى، والاتصالات التى أجرتها الدولة المصرية مع رؤساء دول العالم لوقف المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين العزل، فما جرى من اتصالات وتشاور يؤكد دور مصر القيادى والمحورى فى محيطها العربى.

الحرية المصري عبد الفتاح السيسي الأمن القومي الرئيس كلية الشرطة الفلسطينين

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

عاجل.. الباز: تحريك أمريكا لحاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هزت عرش الأمن الإسرائيلى

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء