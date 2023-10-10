"المصري" يهدد باللجوء إلى "فيفا" ويطالب اتحاد الكرة بإنهاء أزمة أحمد منصور وعيد

أرسل مجلس إدارة النادي المصري خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالبه برفع أمر الثنائي أحمد أيمن منصور، وأحمد عيد لاعبي الفريق للفصل في الأمر، والذي يستطع مسؤولي اتحاد الكرة المصري في اتخاذ القرار المناسب لصالح لاعبي الفريق.

وأكد مصدر داخل النادي المصري لـ “الدستور”، أن مسئولي اتحاد الكرة تواصلوا معنا بعد طلب اللجوء إلى الفيفا وفصل أمر قيد الثنائى " أحمد عيد وأحمد أيمن منصور " أمام الاتحاد الدولى وهناك محاولة للوصول لحل وتحديد موعد للتحقيق مع الثنائى خلال هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.

وسبق أن أكد مجلس إدارة المصرى على ثقته فى الإجراء التعاقدى وطلب تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري قد رفض إرسال الكارنيهات الخاصة بلاعبي الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد والمقيدين بقائمة الفريق قبل بداية الموسم خاصة وأن مسؤولي اتحاد الكرة أكدوا قبل التوقيع مع لاعبي الزمالك السابقين أن موقف النادي المصري قانوني نظرا لعدم قيد اللاعبان بقائمة أي نادي اخر ويحق للمصري التعاقد معهم.