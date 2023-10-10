الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: أدعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التطوير في ربوع مصر (فيديو)

مواطن يدعم السيسي
مواطن يدعم السيسي

الكثير من المشاريع الضخمة نُفذت خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وفرت للمواطنين الخدمات وارتقت بهم معيشيًا واجتماعيًا، عقب القضاء على الجماعات المخربة ونشر الأمن والأمان في ربوع جمهورية مصر العربية.

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من تحالف الأحزاب

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تبرز كلمة تجسد رؤيته للمستقبل

وفي السياق، قال أحد المواطنين لـ"الدستور" إنه يدعم الرئيس السيسي في  الانتخابات المقبلة لعدة أسباب من أهمها توفير الأمن والأمان للمواطنين في ربوع مصر، بعدما شاهد جميع المواطنين الخراب والفوضى التي تمت على يد الجماعات المخربة.

وذكر أن المشروعات التي نُفذت خلال السنوات الماضية نقلت مصر لمركز متقدم أمام دول العالم .

وأضاف أنه استفاد كثيرًا من مشاريع الطرق والكباري حيث أصبح يتنقل بطريقة آمنه وسريعة جدًا مقارنة بالسنوات الماضية، لذلك يدعم الرئيس في الانتخابات المقبلة ليستكمل مسيرة التطوير في ربوع مصر. 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي جمهورية مصر العربية الانتخابات الانتخابات المقبلة

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

عاجل.. الباز: تحريك أمريكا لحاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هزت عرش الأمن الإسرائيلى

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء