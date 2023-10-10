مواطن: أدعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التطوير في ربوع مصر (فيديو)

الكثير من المشاريع الضخمة نُفذت خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وفرت للمواطنين الخدمات وارتقت بهم معيشيًا واجتماعيًا، عقب القضاء على الجماعات المخربة ونشر الأمن والأمان في ربوع جمهورية مصر العربية.

وفي السياق، قال أحد المواطنين لـ"الدستور" إنه يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لعدة أسباب من أهمها توفير الأمن والأمان للمواطنين في ربوع مصر، بعدما شاهد جميع المواطنين الخراب والفوضى التي تمت على يد الجماعات المخربة.

وذكر أن المشروعات التي نُفذت خلال السنوات الماضية نقلت مصر لمركز متقدم أمام دول العالم .

وأضاف أنه استفاد كثيرًا من مشاريع الطرق والكباري حيث أصبح يتنقل بطريقة آمنه وسريعة جدًا مقارنة بالسنوات الماضية، لذلك يدعم الرئيس في الانتخابات المقبلة ليستكمل مسيرة التطوير في ربوع مصر.