حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تبرز كلمة تجسد رؤيته للمستقبل

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يبرز كلمة للمرشح الانتخابي تجسد رؤيته القوية والمساهمة للمستقبل والذي بدأت بعبارة: "إن نبتة الأمل تزدهر دائما بالعمل".

وقالت الحملة معلقة على الفيديو: "هذه كلمات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، التي تجسد رؤيته القوية والملهمة لمستقبل مصرنا الغالية. فعندما نركز على العمل ونكرس جهودنا في بناء وتطوير وطننا، فإننا نغرس بذور الأمل والتقدم ونرى ثمارها تزدهر".

وتابعت الحملة: "دعونا نجتمع كمصريين، ونعمل معًا بتفانٍ واجتهاد، لتحقيق أهدافنا وأحلامنا المشتركة، لمستقبل أفضل لنا ولأبنائنا".

https://fb.watch/nAOdStKm-x/?mibextid=Nif5oz