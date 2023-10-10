سيناء جزء من أطماع إسرائيل التوسعية.. أحمد موسى يكشف التاريخ الأسود 1897

كشف الإعلامي أحمد موسى عن التاريخ الأسود 1897م، قائلًا: "إنه في هذا التوقيت كان أول مؤتمر للصهيونية العالمية وتم انعقاده في سويسرا بزعامة تيودور هرتزل، للبحث عن وطن لليهود".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه في عام 1904م، قام هرتزل بالحديث على أن الوطن سيشمل مصر، حيث تحدث عن فلسطين والحدود التي تمتد لنهر النيل في مصر وفي عام 1917م وعد بلفور الشهير، الذي تحدث فيه عن منح مكان لليهود، وفي عام 1929 قام هرتزل بالحديث على أن سيناء إسرائيلية.

أطماع إسرائيل التوسعية

وأشار إلى أنه ما زالت هناك أطماع توسعية لإسرائيل في مصر، حيث إنه منذ عام 2014م تداولوا خريطة أطلقوا عليها خريطة المملكة الخاصة بهم، وهي مملكة داود، والتي تشمل مصر، فلسطين، الأردن، لبنان، أجزاء من سوريا والعراق والمملكة العربية السعودية، حيث تم نشر هذا الحديث بشكل واضح عام 2014م، ولم يكن سرًا، وقد قال موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، إن حدود إسرائيل الكبرى سوف تصل إلى إسرائيل.