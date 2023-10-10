الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: مصر لن تتخلى عنا.. والقاهرة تمارس كل جهدها لوقف هذا العدوان

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن ما يحدث في قطاع غزة هو مجازر حقيقة وإبادة جماعية للآمنين المدنيين الفلسطينيين، وتكاتف كتل الإجرام لإبادة غزة وتهجير أهلها، مشيرًا إلى أن كل أهالي غزة باتوا يكتبون وصاياهم قبل أن يصل إليهم أي صاروخ.

وأضاف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر لم ولن تتخلى عنا ولن يتخلى عنا الشعب المصري ولا القيادة المصرية في يوم من الأيام، مؤكدًا أن مصر تمارس كل قوتها لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن كل شبل من الشعب الفلسطيني يعلم جيدًا أن مصر لا يمكن أن تسمح بما يجري وتستغل كل قوتها السياسية والدبلوماسية لوقف هذا العدوان.

وأوضح مؤيد شعبان، أن كل دول العالم والمجتمع الدولي وكل مؤسسات العالم الحقوقية لم تنجح حتى هذه اللحظة بتوفير ممر غذائي ودوائي للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن كل من يراهن بأن الشعب الفلسطيني سيرفع الراية البيضاء فهو واهن، فالشعب الفلسطيني سيتحمل وسيخرج من هذه الحرب منتصرًا لأن الشعب لا يستسلم أبدًا، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى عنا والقاهرة تمارس كل جهدها لوقف العدوان على قطاع غزة.

غزة القاهرة الإخبارية مصر الشعب المصري وقف العدوان توفير ممر غذائي

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