خبير عسكري: الاجتياح البري الإسرائيلي لفلسطين سيحدث قريبًا.. ولبنان ليست على الحياد

قال العميد الدكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي من لبنان، إنه من الممكن أن نقول إن الجبهة الشمالية في وضع الترقب القابل للإنقلاب إلى الاشتباك، لم تتحول الجبهة الشمالية بين لبنان وفلسطين المحتلة إلى جبهة اشتباك، إنما هناك حالات عارضة محدودة تحدث بين مكان ومكان دون أن ينفجر الوضع برمته، ولكن هذا لا يعني أن الهدوء سيستمر دون ربطه بما يجري في قطاع غزة.

وأضاف الخبير العسكري، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ المقاومة في لبنان اتخذت قرارًا بأنها ليست على الحياد ولكن لا تتدخل حتمًا إلا إذا وجدت أن الوضع في قطاع غزة قد انقلب لصالح الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدًا أن الاجتياح البري الإسرائيلي لفلسطين سيحدث قريبًا.

وعن تدخل المقاومة في لبنان، أكد الخبير العسكري، أن هناك حالتين أساسيتين للتدخل، الأولى إذا نفذت اسرائيل عملية اجتياح بري وكانت المقاومة في وضع واهن، عند ذلك لا يمكن للمقاومة في لبنان أن تسمح بهزيمة المقاومة في غزة، لأن هناك منطق يحكم أن الانتصار في غزة يكون مقدمة لعمل عسكري مماثل في لبنان، ولذلك تسعى المقاومة إلى حرمان اسرائيل من مثل هذا الانتصار حتى لا يتكرر في الجنوب.

وتابع: “إذا نفذت اسرائيل تهديدها بتدمير قطاع غزة لإخراج أهله منه، لأن مسألة التهجير في نظر المقاومة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، فإذا أقدمت اسرائيل على العمل فحتمًا المقاومة في لبنان ستفتح الجبهة”، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة مواقف المقاومة في لبنان حققت الكثر من المكاسب لأنها بمجرد إعلانها أنها ليس في موقع الحياد أجبرت اسرائيل على الاحتفاظ بثلث قواتها من أجل جبهة الشمال، مشيرًا إلى أن هضا ما خفف الضغط على جبهة الجنوب.

وأكد الخبير العسكري، أن الوضع الحالي في الشرق الأوسط وفي الاقليم بشكل خاص لا يسمح لللايات المتحدة بأ، تشارك في القتال، لذلم التلويح بحاملة الطائرات يندرج بنسبة لهذا المحور بأن هناك نوع من الحرب النفسية، وأن اسرائيل ستتلقى مساعدات متعددة ومتنوعة لكنها مساعدات بالسلاح والذخيرة والأموال واالسياسية والإعلام، دون أن تصل هذه المساعدات إلىدرجة إرسال التشكيلات القتالية التي تنزل إلى الأرض أو إرسال الطائرات التي تقصف من الجو، مؤكدًا أن المساعدات الأمريكية ستكون شاملة باستثناء المشاركة بالعمليات القتالية.