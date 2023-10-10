إعلام لبنانى: إسرائيل تهاجم قرية فى مدينة الظاهرية قرب الحدود

قالت قناة القاهرة الإخبارية، في عاجل لها، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم قرية في مدينة الظاهرية قرب الحدود اللبنانية.

وأكدت، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي قام بقصف المواقع التي انطلقت منها الصواريخ في لبنان، عقب إطلاق صواريخ من لبنان داخل الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق، قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من حدود لبنان، إنّ هناك تعزيزات عسكرية في القطاع الغربي للحدود اللبنانية الجنوبية والمناطق الإسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية والمكشوفة هناك، ونراها رؤية العين من المناطق المرتفعة في لبنان.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك حالة من الاستنفار الأمني لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من السياج الأسمنتية، إضافة إلى وجود حالة من الاستنفار الأمني أيضًا داخل الأراضي اللبنانية وتحديدًا في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية الفلسطينية.