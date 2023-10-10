الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: حالة من الاستنفار الأمنى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين الجانبين

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الاسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من حدود لبنان، إنّ هناك تعزيزات عسكرية في القطاع الغربي للحدود اللبنانية الجنوبية والمناطق الإسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية والمكشوفة هناك ونراها رؤيا العين من المناطق المرتفعة في لبنان.

 

وأضاف "سنجاب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك عددًا من  القوات الراجلة، ودوريات تسير في هذه المناطق المطلة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، ووجود الجنود الإسرائيليين على أبراج المراقبة بجانب الكاميرات المنتشرة على الأبراج ذاتها والتي تعمل بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن هناك حالة من الاستنفار الأمني لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من السياج الإسمنتية.

 

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن هناك حالة من الاستنفار الأمني أيضًا داخل الأراضي اللبنانية وتحديدًا في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية الفلسطينية، بجانب تيسير دوريات لبنانية تسير على الشريط الحدودي، ودوريات تجوب القرى والمناطق تحسبًا لأي عمليات تطلق منها أو صواريخ تطلق منها أو حتى أى أمور تسير التوتر مرة أخرى. 

القاهرة الإخبارية الحدود اللبنانية المناطق الاسرائيلية الاستنفار الأمني السياج الإسمنتية الإحتلال الإسرائيلي

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