الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة القاهرة الإخبارية: القبة الحديدية لم تعترض صواريخ المقاومة المتجهة لعسقلان

قصف عسقلان
قصف عسقلان

قالت دانا أبو شميسة، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس، إنه منذ الساعة الخامسة مساءً لم تتوقف صافرات الإنذار على عسقلان، وذلك عقب التهديد الذي أطلقته كتائب القسام متمثلة للمستوطنين في عسقلان بضرورة إخلاء منازلهم للرد على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وأضافت أبوشميسة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك 4 راشقات صاروخية انطلقت من قطاع غزة نحو عسقلان، ووسائل الإعلام العبرية تؤكد وجود العديد من الإصابات، سواء للمستوطنين أو حتى للمباني السكنية التي وصلت إليها هذه الصواريخ، ولم تتمكن القبة الحديدية من التصدي لهم أو اعتراضهم.

وأوضحت أن الأربع راشقات الصاروخية كانت الأولى منها تحمل 100 صاروخ انتقلت من قطاع غزة باتجاه عسقلان، حيث كانت هناك دعوات لإخلاء المستوطنين لمنازلهم، إضافة إلى تكثيف تواجد الآليات العسكرية في المنطقة ونشر مضادات لهذه الصواريخ.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى هذه اللحظة كانت توضح انسحاب جنود الاحتلال من الدبابات من أماكن تواجدهم وانبطاحهم على الأرض نتيجة هذا الوابل الكثيف من الراشقات الصاروخية التي انطلقت من قطاع غزة باتجاه عسقلان.

وتابعت: “كان الحديث عن وجود أكثر من 1000 قتيل إسرائيلي، ولكن ربما بعد هذا الاستهداف الأخير أن يكون هناك ترجيح في زيادة الأعداد بسبب المصادر الأولية التي تقول إن هناك بالفعل إصابات مباشرة لمبان وإصابات في الشوارع”.

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