الاتحاد الأوروبى يرفض فرض إسرائيل حصارًا مُطبقًا على غزة

أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفضه فرض إسرائيل حصارًا مطبقًا على غزة، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يرفض فرض حصار مطبق من طرف إسرائيل على قطاع غزة.

وأشار بوريل، إلى أن الحصار الكامل والتام الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة سيساهم في تأزيم الأوضاع أكثر خاصة في ظل الجهود الدولية المبذولة لوقف الصراع.

وكانت سلطات إسرائيل قامت بفرض حصار شامل وعام على القطاع، تزامنًا مع تبادل القصف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.