الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير: إسرائيل تسعى لإجبار الفلسطينيين على الاستيطان بسيناء

قصف غزة
قصف غزة

سلطت صحيفة "نيوزلوك" الأمريكية، الضوء على الضغط الإسرائيلي والقصف الجوي المتواصل على قطاع غزة.

وترددت أصداء الحرب الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة في أنحاء العالم، حيث حاولت الحكومات الأجنبية تحديد عدد القتلى أو المفقودين من مواطنيها أو الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية أو رحلات العودة إلى الوطن. 

كما عرضت العديد من الدول لعب دور الوسيط لإنهاء القتال الذي أودى بالفعل بحياة ما لا يقل عن 1600 شخص، وكان من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع قيام إسرائيل بقصف قطاع غزة بغارات جوية ودفع الفلسطينيين إلى الفرار إلى ملاجئ الأمم المتحدة. 

محاولات إسرائيلية لتوطين سكان غزة بسيناء

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وأفادت مصادر، أن إسرائيل تحاول جاهدة توطين سكان قطاع غزة على الحدود المصرية بسيناء، وهو ما رفضه الفلسطينيون في قطاع غزة، كما أبلغت إدارة معبر رفح على الجانب المصري، طواقم معبر رفح على الجانب الفلسطيني، بإخلاء المعبر بشكل فوري، بسبب تهديدات بقصف المعبر، بحسب ما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحركة حماس إياد البزم، اليوم الثلاثاء.

وبحسب الصحيفة، فقد تسعى مصر لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح . 

وأكدت المصادر أن السلطات المصرية اتصلت بإسرائيل والولايات المتحدة لتأمين الممرات الإنسانية في غزة وسط القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي منعت فيه إسرائيل وصول الغذاء والوقود والإمدادات الأخرى إلى أكثر من مليوني شخص في غزة ردًا على التوغل الدموي الذي قام به مسلحو حماس.

إسرائيل توطين غزة القتلى المفقودين

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