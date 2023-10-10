الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"جنان من إسرائيل".. مستشار عسكرى: ذرة واحدة من سيناء تساوى حياة المصريين كلهم

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

يواصل برنامج "الحياة اليوم"رصد تطورات القضية الفلسطينية وتصعيد العدوان على قطاع غزة.

وقال اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، إنه منذ عام 2004 وبداية نظرية تبادل الأراضي مع الفلسطينيين، وهي نظرية مستشار الأمن القومي الاسرائيلي.

وأضاف، أن هذه النظرية تقوم على أخذ قطعة أرض من مصر وإعطاء مصر جزءًا من صحراء النقب، بدلًا من الضفة الغربية لإقامة دولة غزة الكبرى، وهذا المخطط دعمه الإخوان المسلمون وحماس والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن أمريكا جاءت بالإخوان لتنفيذ هذا المخطط، وجاء دور الرئيس السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع بإعطاء تعليمات أن تكون أراضي سيناء تحت سيطرة وزارة الدفاع ولا تملك للأجانب في سيناء.

وتابع: "هذا جنان الجنان الذي تتخيله إسرائيل، وهذا الموضوع مرفوض، لأن ذرة واحدة من سيناء تساوي حياة المصريين كلهم".

 

 

قطاع غزة الحياة اليوم نصر سالم

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