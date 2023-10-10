الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مخطط الوطن البديل للفلسطينيين فى سيناء.. ما هو ومن يقف وراءه؟

فلسطين
فلسطين

تناولت الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، مخططًا قديما يسعى إلى إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، بدعم من أمريكا وإسرائيل والدول الغربية.

وأشارت إلى أن هذا المخطط يستغل الوضع الإنساني الصعب للفلسطينيين في غزة، ويهدف إلى نزوحهم من أرضهم وتوطينهم في منطقة قريبة من العريش المصرية.

 

وأوضحت أن هذا المخطط يمثل تعديًا على السيادة المصرية وانتهاكًا لحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وأنه مرفوض من قبل الدولة المصرية وشعب مصر. ودعت إلى التصدي لهذه المؤامرة التي تنسف القضية الفلسطينية وتشكل تهديدًا لأمن المنطقة.

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