الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنصورة تعلن الفائزين بمسابقة العملة والطابع لليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

أعلنت جامعة المنصورة، نتيجة المسابقة القمية للطابع والعملة المعدنية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات اكتوبر خلال الاحتفالية التى نظمتها  الجامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة الاحتفالات بكلية التجارة

وذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء خالد عيد  - رئيس منطقة شرق الدلتا للأمن القومى، اللواء اركان حرب علي حفظي احد ابطال اكتوبر ونائب وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق، الأستاذ الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والوزراء والمحافظين، ورؤساء جامعة المنصورة السابقين ونواب رؤساء الجامعة، والقيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات بجامعة المنصورة والعمداء والوكلاء ومديرى المراكز الطبية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

تضمنت الاحتفالية معرضًا لمعركة حرب أكتوبر المجيدة نحت وتصوير، افتتاح قاعة الدكتور ابراهيم المهدي للمؤتمرات بعد تطويرها بحضور دكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة واعلان نتيجة المسابقة القمية للطابع والعملة المعدنية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر.

وأكد أن انتصار أكتوبر لا يمثل مجرد انتصارًا عسكريًا في معركة لاسترداد الأرض، بل تعدى ذلك إلى كونه انتصارًا على اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة حربًا وسلامًا وتنمية، ولقد تميزت الأعمال المشاركة من مختلف الجامعات أنها تعكس الرؤية الابداعية لجيل الشباب والذى يفخر بانتصار قواته المسلحة والتى استعادت الأرض والكرامة لكافة الشعب المصرى، وأن كافة الأعمال سواء العملة أو الطابع التذكارى تمثل الدمج من خلال رؤية فنية ابداعية للماضى والحاضر والمستقبل.

كما ثمن كافة الأعمال المشاركة والتى بلغ عددها 38 عمل من 8 جامعات مصرية تعكس رؤية شباب الجامعات المصرية  للاعتزاز بانتصارات أكتوبر بعد مرور خمسين عاما  من أجل بناء الدولة الحديثة ووصولًا إلى الجمهورية الجديدة.
 

نتائج المسابقات 

تم إعلان نتائج المسابقة وفاز بالمسابقة كل من: مسابقة العملات 
المركز الثالث ميادة السيد شعبان -جامعة المنصورة، والمركز الثانى الطالب ايهاب حسام - جامعة الإسكندرية.

والمركز الأول الطالبة آلاء عبد العال عكا - جامعة المنصورة، مسابقة طوابع البريد 
المركز الثالث الطالب مصطفى محمود السيد  - جامعة المنصورة، المركز الثانى الطالبة عبير محمد عبد العزيز – جامعة جنوب الوادى، المركز الأول الطالبة آية شكرى ربيع - جامعة المنصورة.

جامعة المنصورة الاحتفال باليوبيل الذهبى انتصارات أكتوبر المجيدة محافظ الدقهلية المنصورة

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