الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة 37 من لحوم "إطعام الطعام" بإجمالى 2 طن

الاستلام
الاستلام

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، استلام الدفعة 37  من لحوم  "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية.

وأشار "المحافظ" إلى أن إجمالي ما تم وصوله حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم إطعام الطعام 86 طنا، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.
 وأكد "مختار" أنه سيتم إيصال لحوم إطعام الطعام  لمستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجّه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم، وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.
وثمّن جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم إطعام الطعام على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية الشيخ صفوت نظير

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