الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد جامعة الشارقة فى رحاب جامعة المنصورة لبحث التعاون المشترك

الاستقبال
الاستقبال

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، وفد جامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة؛ لبحث فرص التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك.

يضم الوفد الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير جامعة الشارقة لشئون المجتمع، الأستاذ الدكتور فاكر غرابية، مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

بحضور الدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتور أحمد العدل المشرف على إدارة الوافدين، سحر العراقى مدير إدارة الوافدين.

ورحب الدكتور شريف خاطر فى بداية اللقاء بوفد جامعة الشارقة فى رحاب الجامعة، مؤكدًا على عمق الروابط التاريخية والصلات بين الشعبين الشقيقين المصرى والإماراتى، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجامعات العربية لاسيما جامعة الشارقة والتى حازت على مكانة رفيعة بين الجامعات محليًا ودوليًا.

 كما أكد أن جامعة المنصورة العريقة هى أول جامعة حكومية معتمدة فى مصر مر على إنشائها أكثر من 50 عامًا تضم 18 كلية بتخصصات متنوعة، أنشئت على مساحة 300 فدان وتتميز بعقول علمائها وباحثيها، وبها أكثر من 60 برنامجا نوعيا مميزا فى مرحلة البكالوريوس والليسانس و45 برنامجا فى مرحلة الدراسات العليا، واعتماد 10 كليات، كما تم اعتماد أول برنامجين للدراسات القانونية باللغة الإنجليزية والفرنسية بكلية الحقوق على مستوى كليات الحقوق بالجامعات المصرية، كما أشار إلى أن الجامعة نشرت أكثر من 26 ألف بحث علمى وتضم علماء من الأكثر تأثيرًا بالعالم طبقًا لقواعد بيانات ستانفورد، وأضاف أن الجامعة حصدت العديد من الجوائز على مستوى الجامعات المصرية، حيث حصلت الجامعة على المركز الأول لأفضل جامعة صديقة للبيئة، والمراكز الأولى فى التحول الرقمى، أفضل موقع إلكترونى كما حصل طلاب الجامعة على المراكز الأولى فى المشروعات البحثية والابتكارية التنافسية. 

واستعرض الدكتور محمد عطية البيومى أن جامعة المنصورة تمنح 190 درجة بكالوريوس وليسانس منهم 160 درجة برامج نوعية كما يوجد بالجامعة برنامجين للتوأمة مع جامعات أجنبية بجامعة مانشستر، هما برنامجى المنصورة مانشستر بكلية الطب وطب الأسنان، كما تعمل الجامعة من خلال خطتها الاستراتيجية على إنشاء برامج نوعية تعمل على تلبية المتطلبات الجديد لسوق العمل المحلية والدولية، وتساهم فى الحصول على فرص عمل مميزة للخريجين.
ومن جانبه أكد الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشئون المجتمع خلال اللقاء، على التعاون مع جامع المنصور العريقة وحرص الجامعة على تحقيق استراتيجيتها وفقًا لرؤية مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يعمل على تنفيذ رؤيتها الآن رئيسها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، من خلال التركيز على تطوير ودعم العملية التعليمية لخدمة المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن الجامعة تُعد الآن من كبريات المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال التعليم والبحث العلمي على مستوى الدولة، وتعمل على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية للاستفادة من الخبرات والإمكانيات والتجارب في مجالات البحث العلمي والأكاديمى.
وعقب اللقاء قام الوفد بزيارة لبعض مراكز التميز بالجامعة حيث قام الوفد بزيارة لمركز التدريب والمحاكاة بكلية التجارة البنك والبورصة الافتراضية، مركز الاختبارات الإلكترونية، القاعات التعليمية، قاعة المؤتمرات وزيارة تفقدية لكلية الطب، تفقد مركز أمراض الكلى والمسالك البولية.

الاستقبال
الاستقبال
الاستقبال
الاستقبال
الاستقبال
الاستقبال
الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة وفد جامعة الشارقة

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