رئيس جامعة المنصورة يتفقد الأنشطة الطلابية المتنوعة بحرم الجامعة

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة يرافقه الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خيام الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعي الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد.

حيث تفقد الجوالة والخدمة العامة وحضور مراسم تحية العلم معلنًا بدء أسبوع استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد وتم التقاط الصور التذكارية مع جوالي الجامعة.

كما قام بجولة تفقدية لخيام الأنشطة الطلابية والتي تضم إدارات النشاط "الرياضي- الثقافي- الاجتماعي- الفني- الاتحادات والأسر والطلابية- ذوي الاحتياجات الخاصة- إعداد القادة- العلمي- التكافل الاجتماعي"، كما قام بزيارة خيمة اتحاد الطلاب وطلاب من أجل مصر.

وأكد الدكتور شريف خاطر على اهتمام الجامعة بالانشطة الطلابية في المرحلة الجامعية كونها تساهم في ترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي بما يحقق تقدم وتطور المجتمع وتنمية الشباب ثقافيًا، اجتماعيًا وعلميا وتساهم في صقل وبناء شخصية الطالب الجامعي نظرًا لكونها أنشطة تعزز وعي الطالب وتنمي مهاراته أو خبراته للمساهمة في تفتح قدراته الإبداعية المختلفة، تعزيز القدرة على احترام الآخر والتعاون معه.

وأشار الدكتور محمد عطية البيومى أن أسبوع الاستقبال يهدف إلى تعريف الطلاب الجدد بالأنشطة التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والتي تهدف إلى صقل وتنمية شخصية الطالب بالتوازي مع العملية التعليمية لإعداد جيل قادر على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية.

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