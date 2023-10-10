محافظ الدقهلية: الأتوبيس النهرى يهدف لتوفير وسيلة نقل حضارية ورحلات ترفيهية للمواطنين

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري بوزارة النقل والوفد المرافق له من الوزارة ومصطفى راجح، رئيس القطاع المالي بالشركة المسئولة عن تشغيل الأتوبيس النهري بالمنصورة والوفد المرافق له، وذلك بهدف متابعة سير العمل وتعظيم الاستفادة من المشروع وذلك بتكليفات وزير النقل.

وأكد "مختار" خلال الاجتماع الذي عقده بهذا الخصوص على أن مشروع الأتوبيس النهري من المشروعات القومية التي تهدف إلى توفير وسيلة نقل حضارية ورحلات ترفيهية للمواطنين للحد من التكدس المروري بالشوارع وخلق متنفس ترفيهي جديد يتسم بجمال الطبيعة والهواء النقي.

وخلال الاجتماع استعرض "مختار" الموقف الحالي بالمشروع وذلك بشأن التزام الشركة ببنود التعاقد فيما يتعلق بالصيانة والمستحقات المالية للمحافظة لدي الشركة، وأشار "مختار" إلى ضرورة التزام الشركة بكل بنود التعاقد وسداد كامل مديونية الشركة للمحافظة والبدء في إجراءات الصيانة خلال 45 يومًا وألا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالتعاقد.

وقال مختار: في حالة الالتزام وسريان التعاقد تتم دراسة عدد من مقترحات الشركة القائمة على التشغيل لتعظيم الاستفادة من المشروع.

ومن جانبه؛ قال رئيس هيئة النقل النهري بوزارة النقل إن مراسي الأتوبيس النهري بالدقهلية نموذج يحتذى به نطالب بأن تنفذه المحافظات التي بها مشروع أتوبيس نهري لما هي عليه من صورة حضارية.

ووجه "مختار" بضرورة العناية بأماكن انتظار الركاب داخل المراسي لخدمة الركاب حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للمراسي، بالإضافة إلى استغلال الأتوبيس النهري في الإعلانات المتنوعة لتعظيم موارد المشروع.

حضر الاجتماع المستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة الاستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية ومحمد رءوف وكيل وزارة الري ومحمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق المنصورة ورحاب المزين، رئيس مركز ومدينة طلخا ومني الساعي مدير عام إدارة متابعة المشروعات والدكتورة صفاء فتوح، وكيل الشئون القانونية بالمحافظة والمهندسة سها مصطفى، مدير عام حماية النيل وبدر السيد، مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة.