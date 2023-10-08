الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

55 عالمًا من جامعة المنصورة ضمن قائمة ستانفورد الاكثر تأثيرا مرجعيا عن عام 2022‎‎

جامعه المنصوره
جامعه المنصوره

أصدرت قاعدة بيانات Elsevier دراسة عن جامعة ستانفورد كبرى الجامعات الأمريكية تضم قائمة بأفضل ٢٪ من العلماء على مستوى العالم من حيث التأثير المرجعي.

حيث تم الإعلان  عن 30 عالما من جامعة المنصورة الأكثر في التأثير المرجعي عن مجمل انتاجهم العلمي وكذلك 42 عالما من الجامعة الأكثر تأثيرا مرجعيا عن عام  2022 عن مجمل إنتاج سيادتهم العملي.
وبذلك يصبح عدد المنضمين لقاعدة بيانات استانفورد 55 عالم من جامعة المنصورة.

وفي هذا السياق تقدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  بالتهنئة  لعلماء الجامعة الأكثر تأثيرًا فى العالم على إنجازهم العلمي، متمنيًا لهم دوام الرقي والتقدم.

وأعرب عن سعادته لوجود أعضاء هيئة التدريس في هذه القائمة للعلماء الأكثر تأثيرًا فى العالم، كما أشاد بجهود هؤلاء العلماء في النهوض بالبحث العلمي والعملية التعليمية ورفع مكانة جامعة المنصورة على المستويات الإقليمية والدولية وهذا يشير إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين، ومدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليًا.

جدير بالذكر أن أهمية هذه الدراسة تأتى إلى استنادها الى قاعدة بيانات Scopus وتحليلها باستخدام قياسات موحدة للوصول لنتائج دقيقة وموثقة تشمل الاستشهادات، h-index، وعدد الأبحاث والتخصصات الدقيقة وغيرها من المعايير.

جامعة ستانفورد الجامعات الأمريكية قاعدة بيانات Elsevier أعضاء هيئة التدريس البحث العلمي

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