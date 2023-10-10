سائق: تطوير الرئيس السيسي للطرق والكباري وفر لنا الوقت والمجهود ( فيديو)

اهتم الأهالي بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، كي يتمكن من تحقيق حلم المصريين في نقل مصر إلى حياة عظيمة ومتألقه للأجيال القادمة، مؤكدين أن الرئيس السيسي حرص على مصلحة المواطنين واهتم بأمرهم، من خلال إنشاء العديد من المشاريع الضخمة لخدمة المواطنين في ربوع الجمهورية.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال أحد المواطنين لـ"الدستور" إنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما قدم الكثير والكثير للمواطنين، حيث أنشاء المشاريع الضخمة ، وقدم المساعدات لجميع الفئات، وذكر أنه شاهد التطور الكبير المستمر في مصر، ومنها شبكات الطرق والكباري التي ساهمت كثيرًا في حل الأزمة المرورية، ووفرت الكثير من الوقت والمجهود على المواطنين أثناء تنقلهم.

وأضاف، أن الرئيس نشر الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية، بعدما كانت الفوضى في التي تسيطر على الشارع المصري، لذلك يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الانجازات والتطوير.

https://www.youtube.com/shorts/HqaHpvIrEgI?t=4&feature=share

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الرابع من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية للعام 2024.