الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أمنا الغولة".. نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للتنمر في طفولتها

نانسي صلاح
نانسي صلاح

قالت الفنانة نانسي صلاح، إنها تعرضت للتنمر كثيرًا بسبب شعرها، مؤكدة أن التنمر موجود من زمان.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج"السفيرة عزيزة"،والمذاع عبر فضائية dmc، أن الناس كانوا يقولون لها "ليه شعرك منكوش، أمنا الغولة، كارتة"، مؤكدة انها سمعت كلمات كثيرة وكل هذا كان يؤثر على شخصيتها وهي طفلة.

وتابعت، أن هذا سبب اختيارها لأن تظهر بشعرها الكيرلي دائمًا، وكانت تضع كريمات بديلة للزيت، وتستخدم حمامات كريم وحمامات شعر كثيرة وعدم استخدام الاستشوار كثيرًا.

آخر أعمال نانسي صلاح

وشاركت مؤخرا الفنانة نانسي صلاح في فيلم "مرعي البريمو"، بطولة الفنان محمد هنيدي، والذي يتم عرضه في الوقت الحالي بجميع دور السينما.

نانسي صلاح التنمر شعرها أمنا الغولة طفلة

مواد متعلقة

في اليوم العالمي للصحة النفسية.. كيف تحمي طفلك من التنمر؟

نانسى صلاح لـ"الدستور": سعيدة بنجاح "مرعى البريمو".. واستمتعت بالعمل مع هنيدى

«تعليق.. حرق.. تنمر».. تفاصيل جديدة فى واقعة تعذيب الأشقاء الثلاثة بالوراق

الأكثر قراءة

المقاومة تنفذ وعدها.. رشقة جديدة من الصواريخ باتجاه عسقلان (فيديو)

بيان جديد من الحكومة بشأن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

"لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومى" الأبرز.. تصريحات الرئيس السيسى بشأن التصعيد الإسرائيلى الفلسطينى

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

اتصال مع نظيره الإيرانى.. وزير الخارجية يحذر من توسيع الصراع الجارى بين الفلسطينيين وإسرائيل

وزير الخارجية: مصر تعمل على خفض التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة

"لجان المقاومة": دعوات إسرائيل للتهجير إلى سيناء فاشلة.. والفلسطينيون لن يتركوا أرضهم