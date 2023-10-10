"أمنا الغولة".. نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للتنمر في طفولتها

قالت الفنانة نانسي صلاح، إنها تعرضت للتنمر كثيرًا بسبب شعرها، مؤكدة أن التنمر موجود من زمان.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج"السفيرة عزيزة"،والمذاع عبر فضائية dmc، أن الناس كانوا يقولون لها "ليه شعرك منكوش، أمنا الغولة، كارتة"، مؤكدة انها سمعت كلمات كثيرة وكل هذا كان يؤثر على شخصيتها وهي طفلة.

وتابعت، أن هذا سبب اختيارها لأن تظهر بشعرها الكيرلي دائمًا، وكانت تضع كريمات بديلة للزيت، وتستخدم حمامات كريم وحمامات شعر كثيرة وعدم استخدام الاستشوار كثيرًا.

آخر أعمال نانسي صلاح

وشاركت مؤخرا الفنانة نانسي صلاح في فيلم "مرعي البريمو"، بطولة الفنان محمد هنيدي، والذي يتم عرضه في الوقت الحالي بجميع دور السينما.