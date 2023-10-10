الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مبادرة خفض أسعار السلع تحرك حكومي جاد للتخفيف عن المصريين

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، على أهمية المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلقًا: “خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية”.

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متحدث الحكومة يكشف المدة التي سيتم خلالها تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع

ونوه الكمار، في تصريحات له، إلى أن قرار الحكومة خفض أسعار بعض السلع الغذائية والرئيسية يساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويستكمل خطوات جادة من جانب الدولة للقضاء على ارتفاع الأسعار والتحرك الفعلي على مدار الفترة الماضية لتقليل الاسعار وضبط حركة السوق.

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برلمانية: مبادرة خفض الأسعار توفر احتياجات المواطنين الأساسية

وقال عضو مجلس النواب، إن مبادرة خفض السلع الرئيسية ستكون الأكثر شعبية خلال الفترة المقبلة وستسعد ملايين المصريين حال حققت أهدافها، خاصة مع ارتفاع نسبة التضخم لظروف عالمية طالت كل أسرة مصرية.

 ولفت "الكمار" إلى أن قرار تخفيض أسعار 7 سلع أساسية اعتبارًا من السبت المقبل، وتحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، لمدة 6 أشهر.

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وطالب عضو مجلس النواب، الأجهزة التنفيذية والرقابية وجهاز حماية المستهلك بمتابعة تنفيذ مبادرة التخفيض بشكل مستمر ومنتظم، شن حملات وجولات تفقدية مستمرة على الأسواق التي تبيع السلع الأساسية الغذائية المهمة للإطمئنان على تنفيذ المبادرة وعدم التلاعب ومعاقبة التجار الذين يخالفون ذلك، حتى يتم فرض السيطرة على الأسواق.

واختتم  النائب مدحت الكمار، مبادرة خفض أسعار السلع الرئيسية تحرك حكومي قوي وجاد للتصدي لارتفاع الأسعار، والجميع يثقون في نجاحها.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن في فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أنه تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر - الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

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