الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"الشعب الجمهورى": مبادرة الحكومة لخفض الأسعار دعم جديد للمواطن البسيط

المهندس عياد رزق
المهندس عياد رزق

أشاد عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تخفيض أسعار 7 سلع أساسية «الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، ومنتجات الدواجن والبيض، والأرز»، بنسب تبدأ من 15 لـ 25%، اعتبارًا من السبت المقبل ولمدة 6 أشهر.

وأعرب رزق، عن سعادته ببدء تنفيذ المبادرة التى تسهم فى دعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا من المواطنين فى مواجهة الغلاء والموجة التضخمية المستمرة فى الأسعار.

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سعر الأرز الشعير الآن 2023 وجهود خفض أسعار السلع الأساسية

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برلمانية: مبادرة خفض الأسعار توفر احتياجات المواطنين الأساسية

وأكد رزق في تصريحاته، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بضرورة خفض الأسعار والوقوف بجوار المواطنين فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة تدل على حرصه الدائم بالمواطنين، وتخفيف أى أعباء مالية عنهم، بجانب أنها تؤكد أن الحكومة ليست ببعيدة عن معاناة المواطنين والشعور بهم وتوفر لهم حياة كريمة فى ظل الغلاء الذى يشهده العالم أجمع، وأنها  أجرت العديد من الإجراءات من أجل تخفيف العبء على كاهل المواطنين.

القرار يُخفف الأعباء المعيشة عن المواطنين
وأوضح القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن القرار سيساعد فى التخفيف عن أعباء المعيشة للمواطنين وخاصة السلع الغذائية التي لا غني للمواطن عنها في حياته اليومية.

وأضاف أن القرارت التى اتخذها الرئيس السيسي الشهر الماضى والتى ستطبق من الشهر الجاري والمتعلقة بزيادة الرواتب والمعاشات ستساعد أيضا على دعم المواطن وأن يكون لديه القدرة على التصدى لغلاء الأسعار، بالإضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بتدوين وكتابة أسعار السلع المحددة على الغلاف والالتزام الشديد به من قبل المنتجين.

وطالب رزق، الحكومة وجميع الجهات المعنية والرقابية بضرورة مراقبة الأسواق لتخفيض الأسعار والمتابعة اليومية لتأكد من تنفيذ تلك المبادرة، بالإضافة إلى فرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار المعلنة سواء من التجار أو الباعة وخاصة المنتجات الأساسية والسلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الغرف التجارية سيكون لها دور رقابي في جميع المحافظات، وستعمل على تنفيذ جميع قرارات دولة الرئيس ومتابعتها متابعة حقيقية وواقعية، وأن تخفيض بعض السلع ستكون هى البداية الحقيقية لتخفيض باقي السلع الأخرى حتى تعود الأسعار بوضعها القديم.

بحزب الشعب الجمهوري رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي تخفيض أسعار 7 سلع أساسية والمكرونة والجبن الأبيض والسكر

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