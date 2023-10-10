الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لبنان: جيش الاحتلال يقصف مزارع شبعا بالقذائف الفسفورية الحارقة

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الاسرائيلية

أفاد مندوب الوكالة اللبنانية الرسمية، اليوم الثلاثاء،  أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تقصف منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بجنوب لبنان، يترافق ذلك مع قصف مدفعي في محلة بسطرة وخراج كفرشوبا وتحليق لطيران حربي معاد واستطلاع على علو منحفض.

وأكد في تصريحات له، أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف فوسفورية على أطراف بلدتي الماري والمجيدية.

وقالت الوكالة، إن هناك حالة استنفار لدى جنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، في ظل انتشار للجيش اللبناني، مشيرة إلى أن الهدوء الحذر يسود الموقع.

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من جانبه، اعتبر الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، العماد ميشال عون، إنه لن يقوم سلام ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة طالما أن الشعب الفلسطيني يُقهر ويُظلم وتُسلب أرضه وتُستباح حقوقه.

وتابع “عون” عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”:  المقاربة الإسرائيلية القائمة دومًا على مبدأ القوة وسلب الحقوق والتهجير وضرب القرارات والمواثيق الدولية، لن توصل إلاّ إلى مزيد من الحروب. 

وأضاف: "التاريخ البعيد منه والقريب، يشهد أن الإنسان الذي يقاتل باللحم الحي دفاعًا عن وجوده، يمكنه أن ينتصر على آلة التدمير مهما بلغ جبروتها".

جيش الاحتلال يعترض صواريخ يقول انها من جنوب لبنان

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه اعترض أربعة من أصل 15 صاروخا أطلقت على شمال إسرائيل من لبنان. 

وقال في بيان عبر حسابه بموقع "إكس": " في أعقاب التقرير الأولي بشأن عمليات الإطلاق في شمال إسرائيل، تم إطلاق حوالي 15 صاروخًا من الأراضي اللبنانية. نجح نظام الدفاع الجوي التابع لسلاح الجو الإسرائيلي في اعتراض أربعة صواريخ تم إطلاقها. وسقطت عشر عمليات إطلاق في مناطق مفتوحة".

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