مقتل 3 عناصر من حزب الله في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

أعلنت وسائل إعلام محلية في لبنان، اليوم الاثنين، عن مقتل 3 عناصر من حزب الله في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، فرّ سكان البلدات الواقعة على طول الحدود الجنوبية اللبنانية من منازلهم، بعد أن شنت المروحيات الإسرائيلية عشرات الغارات الجوية في أعقاب اشتباك مع مقاتلي حركة حماس الفلسطينية الذين عبروا الحدود إلى إسرائيل.

وقال بيان لحركة حماس، إن 4 من نشطائها قتلوا في الاشتباكات بينما أصيب سبعة جنود إسرائيليين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الغارات الجوية التي استمرت أكثر من ساعتين استهدفت مواقع حزب الله في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل عنصر واحد على الأقل من جماعة حزب الله.

وشوهد السكان وهم يفرون من قريتي عيتا الشعب والقوزة، حيث قصفت الغارات الجوية، وتوقفوا لتحذير المارة على الطريق للوصول إلى المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان لتجنب المزيد من القصف الإسرائيلي.