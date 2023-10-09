الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منطقة "عيتا شعب" جنوب لبنان

غزة
غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، شن هجوم بمروحياته على الأراضي اللبنانية، في منطقة الجنوب، ولاسيما عيتا الشعب.

فيما كشفت وكالة سما الفلسطينية عن دوي صفارات الإنذار تدوي في مقر اليونيفيل جنوب لبنان.

وأفادت مندوبة "لبنان 24"، أن 4 مسلحين قطعوا السياج الشائك مقابل منطقة الضهيرة الحدودية، واشتبكوا مع جيش الاحتلال الإسرائيليّ، وتُوفي إثنان منهم، فيما مصير الآخرين غير معروف.
 

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الجيش الإسرائيلى: قتل "مسلحين" تسللوا من لبنان

استمرار القصف على غزة 

على صعيد آخر، أفادت تقارير فلسطينية محلية بأن طائرات الاحتلال، شنت خلال الساعات الماضية سلسلة غارات عنيفة متتالية، ضد المباني السكنية والمساجد، والأراضي الزراعية والمقار الحكومية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 560 شهيدًا و2900 مصاب.

وسقط، منذ قليل، 3 شهداء في قصف إسرائيلي للحي النمساوي بخان يونس، حسب وكالة سما الفلسطينية.

وظهر اليوم، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، إن الطيران الإسرائيلي قصف منزل عائلة "أبواشكيان" وسط مخيم جباليا - الترنس شمال القطاع؛ ما أدى لسقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

وقالت المصادر إن أكثر من 50 شهيدا من النساء والأطفال سقطوا في هذه الهجمات.

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الإذاعة الإسرائيلية: الجيش يقصف بالمدفعية أهدافًا فى جنوب لبنان

 

عيتا شعب الجيش الإسرائيلي ​لبنان قصف إسرائيلي جنوب لبنان

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