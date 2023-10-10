المقاومة تنفذ وعدها.. رشقة جديدة من الصواريخ باتجاه عسقلان (فيديو)

بثت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات حية، لرشقة جديدة من صواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقال الإعلامي همام مجاهد، معقبًا على الرشقات الصاروخية، إن الفصائل الفلسطينية حققت ما وعدت به، وأطلقت رشقات جديدة من صواريخ المقاومة الفلسطينية، نحو مدينة عسقلان، وهو ما تم التنويه عنه سابقًا.

وكانت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس دانا أبوشمسية، قالت إنه منذ الساعة الخامسة مساءً لم تتوقف صافرات الإنذار على عسقلان، وذلك عقب التهديد الذي أطلقته كتائب القسام متمثلة للمستوطنين في عسقلان بضرورة إخلاء منازلهم للرد على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

4 رشقات صاروخية انطلقت من قطاع غزة نحو عسقلان

وأضافت أبوشمسية، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك 4 رشقات صاروخية انطلقت من قطاع غزة نحو عسقلان، ووسائل الإعلام العبرية تؤكد وجود العديد من الإصابات، سواء للمستوطنين أو حتى للمباني السكنية التي وصلت إليها هذه الصواريخ، ولم تتمكن القبة الحديدية من التصدي لها أو اعتراضها.