اللواء "سمير فرج" يكشف خطط الإخوان السابقة لتهجير أهالي غزة إلى سيناء

في عملية نوعية ومدروسة، نفذت المقاومة الفلسطينية هجوما مفاجئا على مستوطنات ومطار إسرائيلي، وكشفت عن خطط سابقة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي لتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء.

وقال الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" عبر شاشة قناة صدى البلد، إن مرسي كان قد اتفق مع أمريكا وإسرائيل على منح قطعة أرض من سيناء لأهالي غزة، وأن هذا التصريح صدر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي اعتبره تفريغا للقضية الفلسطينية.

وأشاد فرج بالتخطيط والتنفيذ الذي قامت به المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر، والذي أثار دهشة العالم أجمع. وأوضح أن المقاومة استخدمت أفكار جديدة وصواريخ كثيرة، وتمكنت من اختراق القبة الحديدية والأسوار الحدودية، والوصول إلى 7 مستوطنات ومطار بن جوريون.

وأضاف أن هذه العملية ستكون نهاية لحكم نتنياهو وقادة المخابرات الإسرائيلية، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية حققت انتصارا تاريخيا.