فيتوريا يستقر على الحارس الأساسى للمنتخب أمام زامبيا

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى أمام زامبيا في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل بمدينة العين الإماراتية.

وجاء قرار روي فيتوريا بالاعتماد على محمد الشناوي لإمكانياته الفنية العالية مقارنة بمحمد أبو جبل ومحمد صبحي، في هذه المباراة نظرا لقوة المنتخب الزامبي ويرغب فيتوريا فى الفوز على زامبيا وتحقيق الفوز ايضا على الجزائر فى المباراة التى تقام يوم 16 من نفس الشهر.

وكان روي فيتوريا قد تلقى هجوما حادا من الجماهير، بعد خسارة المنتخب من تونس وديا بثلاثة أهداف ويرغب فيتوريا في إعادة الثقة بينه وبين الجماهير.

ووصلت بعثة المنتخب صباح أمس لمدينة العين وخاض الفريق مرانا حفيفا شارك فيه جميع اللاعبين باستثناء محمد صلاح الذى انضم اليوم لمعسكر المنتخب .

وكان روي فيتوريا قد اختار 25 لاعبا في معسكر قبل استبعاد إمام عاشور لاعب الأهلي بعد تعرضه للاصابة وضم أحمد نبيل كوكا بدلا منه وجاءت القائمة كالتالي هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد أبو جبل (البنك الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - عمر كمال (مودرن فيوتشر) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك) - علي جبر (بيراميدز) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد سامي (بيراميدز).خط الوسط: طارق حامد (ضمك) - مروان عطية (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - محمد النني (آرسنال) - محمود حمادة (المصري) - حمدي فتحي (الوكرة) - محمد صلاح (ليفربول) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت) - محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون) - حسين الشحات (الأهلي).خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - مروان حمدي (المصري).: