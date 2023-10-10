"لجان المقاومة": دعوات إسرائيل للتهجير إلى سيناء فاشلة.. والفلسطينيون لن يتركوا أرضهم

رفضت قيادة لجان المقاومة في فلسطين الدعوات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة بالتوجه إلى سيناء في مصر.

وقالت لجان المقاومة، في بيان، منذ قليل، إن الشعب الفلسطيني المرابط في قطاع غزة سيظل صامدا ولن تهزه أو تكسره كل مذابح ومجازر العدو الإسرائيلي، مؤكدةً أن الفلسطينيين لن يغادروا أو يتركوا أرضهم ويذهبوا باتجاه سيناء، أو أي مكان آخر.

وتابعت في البيان: "هذه غزة هي جزء أصيل من فلسطين التاريخية التي نسعى في معركة (طوفان الأقصى) إلى تحريرها من النهر إلى البحر.. وتصريحات بعض قادة العدو الهادفة إلى إثارة الخوف والفزع عبر جرائم الإبادة التي يشنها العدو على قطاع غزة لدفع أهلنا وأبناء شعبنا العُزل للهجرة ومغادرة أرضه إلى سيناء وتجديد فكرة الوطن البديل- ستبوء بالفشل ولن تفلح أبدا فى ثني شعبنا عن التمسك بأرضه والدفاع عنها بكل ما أوتي من قوة وعزيمة".