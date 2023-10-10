آخر أخبار حرب فلسطين وإسرائيل 2023 وأعداد الضحايا

تتصاعد حدة التوترات بين فلسطين والاحتلال ، لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر التصعيد عن ارتفاع الضحايا من قبل الطرفين.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي آخر أخبار حرب فلسطين وإسرائيل 2023 وأبرز التطورات الميدانية في قطاع غزة.

آخر أخبار حرب فلسطين وإسرائيل 2023

استشهد ما لا يقل عن 770 فلسطينيًا في الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 770 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 4000 آخرون جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ يوم السبت.

وأضافت أن 18 شخصا آخرين على الأقل قتلوا وأصيب 100 آخرون في الضفة الغربية منذ يوم السبت.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن مقاتلي حماس قتلوا حوالي 900 شخص داخل إسرائيل خلال التوغل في نهاية الأسبوع.

مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي

وتقول السفارة الإسرائيلية إن أكثر من 1000 إسرائيلي قتلوا في أعمال العنف الأخيرة.

وقالت السفارة الإسرائيلية لدى الولايات المتحدة إن 1008 إسرائيليين قتلوا منذ أن عبرت قوات حماس إلى البلاد يوم السبت.

وأضافت أن أكثر من 3400 إسرائيلي أصيبوا، كما لم تعلن الحكومة الإسرائيلية عن عدد القتلى في أعمال العنف.

حماس تحذر سكان عسقلان

ويأتي ضمن آخر أخبار حرب فلسطين وإسرائيل 2023 طلب أبو عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، من سكان ميناء عسقلان الإسرائيلي مغادرة المنطقة بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (حوالي 90 دقيقة من الآن)، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى، وتقع عسقلان على بعد تسعة أميال شمال غزة.

ومن جانبه، أعلن وزير الأمن القومي، إيتامار بن جفير، أن وزارته ستقوم بشراء 10000 بندقية لتسليح “فرق الأمن المدنية” في جميع أنحاء إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كما أعلن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن جميع أعضاء ائتلافه وافقوا على توسيع الحكومة لتشمل سياسيين في المعارضة.

ارتكاب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية

في السياق ذاته، أدانت فلسطين اليوم الثلاثاء، جرائم الاحتلال الإسرائيلي حول قطع المواد الغذائية والاساسية عن قطاع غزة أطراف دولية.

وقررت سلطات الاحتلال قطع الاحتياجات الأساسية بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات الاحتلال.

فلسطينيون يرفضون الحيل الاسرائيلية بالنزوح الى مصر

وأعرب العديد من القادة الفلسطينيين عن رفضهم لدعوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة للنزوح إلي مصر، مؤكدين أنها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، لافتين إلى أن المخطط الإسرائيلي تسعى إلى تهجير وإقصاء، وبالتالي دعواتها لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالنزوح والهروب إلي مصر، غير جديد على تلك العقلية التي قامت على أنقاض الفلسطينيين.

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