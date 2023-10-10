الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

آخر أخبار حرب فلسطين وإسرائيل 2023 وأعداد الضحايا

قصف غزة
قصف غزة

تتصاعد حدة التوترات بين فلسطين والاحتلال ،  لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر التصعيد عن ارتفاع الضحايا من قبل الطرفين. 

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي آخر أخبار حرب فلسطين وإسرائيل 2023 وأبرز التطورات الميدانية في قطاع غزة.  

آخر أخبار حرب فلسطين وإسرائيل 2023

txt

"أونروا" تعلن نزوح 180 ألف فلسطينى من قطاع غزة للمدارس التابعة لها

استشهد ما لا يقل عن 770 فلسطينيًا في الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 770 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 4000 آخرون جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ يوم السبت.

وأضافت أن 18 شخصا آخرين على الأقل قتلوا وأصيب 100 آخرون في الضفة الغربية منذ يوم السبت.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن مقاتلي حماس قتلوا حوالي 900 شخص داخل إسرائيل خلال التوغل في نهاية الأسبوع.

مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي  

وتقول السفارة الإسرائيلية إن أكثر من 1000 إسرائيلي قتلوا في أعمال العنف الأخيرة.

وقالت السفارة الإسرائيلية لدى الولايات المتحدة إن 1008 إسرائيليين قتلوا منذ أن عبرت قوات حماس إلى البلاد يوم السبت.

وأضافت أن أكثر من 3400 إسرائيلي أصيبوا، كما لم تعلن الحكومة الإسرائيلية عن عدد القتلى في أعمال العنف.

بوريل: نندد بكل ما يحدث ضد المدنيين فى فلسطين

بصورة الأقصى.. زيزو يدعم فلسطين ضد الاحتلال (صورة)

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان فى فلسطين: الاحتلال لا يحترم القانون الدولى 

فلسطين: إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن غزة بغطاء دولى

 

حماس تحذر سكان عسقلان   

ويأتي ضمن آخر أخبار حرب فلسطين وإسرائيل 2023 طلب أبو عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، من سكان ميناء عسقلان الإسرائيلي مغادرة المنطقة بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (حوالي 90 دقيقة من الآن)، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى، وتقع عسقلان على بعد تسعة أميال شمال غزة.

ومن جانبه، أعلن وزير الأمن القومي، إيتامار بن جفير، أن وزارته ستقوم بشراء 10000 بندقية لتسليح “فرق الأمن المدنية” في جميع أنحاء إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كما أعلن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن جميع أعضاء ائتلافه وافقوا على توسيع الحكومة لتشمل سياسيين في المعارضة.

txt

تضامنًا مع فلسطين.. رنا سماحة تعلق إصدار أغنيات ألبومها الجديد

txt

الأشمونى: مصر تدعم فلسطين.. ولشعبها الحق فى إقامة دولته

 

ارتكاب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية 

في السياق ذاته، أدانت فلسطين اليوم الثلاثاء، جرائم الاحتلال الإسرائيلي حول قطع المواد الغذائية والاساسية عن قطاع غزة أطراف دولية.

وقررت سلطات الاحتلال قطع الاحتياجات الأساسية بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات الاحتلال.

 

فلسطينيون يرفضون الحيل الاسرائيلية بالنزوح الى مصر 

 

وأعرب العديد من القادة الفلسطينيين عن رفضهم لدعوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة للنزوح إلي مصر، مؤكدين أنها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، لافتين إلى أن المخطط الإسرائيلي تسعى إلى تهجير وإقصاء، وبالتالي دعواتها لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالنزوح والهروب إلي مصر، غير جديد على تلك العقلية التي قامت على أنقاض الفلسطينيين.

 

اقرأ المزيد

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: جيش الاحتلال لا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني 

آخر أخبار حرب فلسطين حرب فلسطين فلسطين وإسرائيل وزارة الصحة الغارات الجوية الإسرائيلية قطاع غزة وسائل الاعلام الاسرائيلية

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء