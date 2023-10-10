الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أونروا" تعلن نزوح 180 ألف فلسطينى من قطاع غزة للمدارس التابعة لها

نزوح
نزوح

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن أن أكثر من 180 ألف فلسطيني نزحوا من قطاع غزة لجأوا إلى المدارس التابعة لها، حسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن تزداد الأعداد مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية بما في ذلك على المناطق المدنية.

العجز المالي للأونروا لا يزال كبيرًا

وفي وقت سابق أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، عدنان أبوحسنة، أن المفوض العام بيير كرهينبول لم يتخذ أي قرار بتقليص أي من الخدمات التي تقدم لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني حتى اللحظة.

وقال أبو حسنة إن العجز المالي للأونروا لا يزال كبيرا وإن هناك خطورة على الخدمات في حال لم يتم سد العجز، موضحا أن اتصالات مكثفة مع المانحين تجري الآن وأن هناك مؤتمرا مهما للتعهدات في نيويورك لبحث الأوضاع المالية للأونروا وطرق معالجة النقص.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فلسطين قطاع غزة غزة

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