الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 5 من مقدمى الخدمة وتدمير أكثر من 15 مركبة إسعاف

قال محمد أبومصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قطاع غزة يشهد وضعا إنسانيا مأساويا، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل هجماته العسكرية على الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه يستهدف منازل المواطنين في غزة دون سابق إنذار مما يعوق عمل طواقم الإسعاف.

وصرح أبو مصبح، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد 5 من مقدمي خدمة الإسعاف وتدمير أكثر من 15 مركبة إسعاف جراء القصف الإسرائيلي.

إخلاء مركز إسعاف جباليا

وأعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر، عن إخلاء مركز إسعاف جباليا التابع للهلال الأحمر جراء القصف الإسرائيلي.

وتابع: الاحتلال استهدف تدمير مربع سكني كامل يضم أكثر من 25 منزلا في قطاع غزة.