تأجيل محاكمة سيدتين بسبب الدجل فى الأميرية لـ18 أكتوبر

أجلت محكمة جنح الأميرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة سيدتين بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 18 أكتوبر.

البداية كانت أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، حيث تمكنت من ضبط سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

بمناقشتهما - بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة - عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من إحدى السيدات وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.