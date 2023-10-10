متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

عدل الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، توصية أحد المتحدثين باسمه، بأن يتوجه الفلسطينيون الفارون من الغارات الجوية التي يشنها ضد قطاع غزة المحاصر إلى مصر.

وقال مكتب ريتشارد هيشت متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن المعبر الرئيسي على الحدود مع مصر كان مفتوحا أمس الإثنين، لكنه مغلق حاليًا.

وكتب متحدث الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لأكون واضحا.. لقد سُئلت عن الخروج من غزة، فقلت إن عليهم التحقق مما إذا كان معبر رفح مفتوحًا أم لا، وأنا لست على علم إذا كان لا يزال مفتوحا، والجيش الإسرائيلي ليس مسؤولا عن ذلك المعبر".

وكان ريتشارد قال، خلال حديثه لصحفيين أجانب، إنه سينصح اللاجئين الفلسطينيين بالخروج عبر معبر رفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.