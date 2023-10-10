الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: فكرة نزوح سكان غزة لسيناء تعرض مسار القضية الفلسطينية للخطر

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

رفض المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن دعوته لمواطني غزة بمغادرة القطاع، فيما يعني تهجير الأهالي للدول المجاورة ومن بينها شبه جزيرة سيناء بمصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ذات سيادة ولن تسمح بالمساس بأمنها وحدودها.

وأكد الجندي، في بيان له، أن فكرة النزوح لسيناء، تمثل خطورة على القضية الفلسطينية وتمهد لترك الفلسطينين لأراضيهم وضياع حقوقهم التي كفلها القانون الدولي لهم، وكافة المواثيق الدولية التي اعترفت بسيادتهم وحقوقهم، فضلا عن أن الفلسطينيين لن يقبلوا هذه الدعوة ولن يتركوا وطنهم لحظة واحدة.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرض سكان غزة على النزوح إلى مصر

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فلسطين: إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن غزة بغطاء دولي

 

وأدان النائب شن الاحتلال الإسرائيلي حملة إبادة جماعية وحصار كامل على قطاع غزة، بما يشمل في ذلك منع وصول الكهرباء، والمياه، وكل لوازم المعيشة، وتدمير الطرق والبنية التحتية، لمنع الحركة ووصول سيارات الاسعاف للمستشفيات، مشيرا إلى أن صمت المجتمع الدولي عن كل هذه الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني يتنافى تماما مع الشعارات الوهمية التي ترفعها دائما بدفاعها عن قضايا الشعوب والامتثال للقوانين الدولية والقرارات الشرعية التي أثبتت حق الشعب الفلسطيي والاعتراف بملكيته لأرضه.

وأكد أن مجلس الأمن والأمم المتحدة، وكافة للمنظمات والجهات الدولية المعنية بالفصل في الصراعات والنزاعات بين الدول، لا بد وأن تتدخل بفرض عقوبات صارمة على إسرائيل ووقف نزيف الدماء السائل على الأراضي الفلسطينية، فضلا عن ضرورة البحث السريع للضغط على إسرائيل بضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس حفاظا على الأرواح البشرية.

"العدل": نناشد المجتمع الدولي إجبار حكومة الاحتلال على الجلوس إلى طاولة المفاوضات

في سياق متصل، قال العدل إن يتابع ببالغ القلق تطورات الوضع الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من اللحظات الأولى، وإذ نؤكد حق أبناء الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة وعاصمتها القدس، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن 242 و1397، والقرارات ذات الصلة، وتأسيساً على حل الدولتين كحل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية؛ فإننا نؤكد أيضا على حق الشعب الفلسطيني في انتهاج كافة السبل التي تمكنه من حقوقه سواء الطرق الدبلوماسية أو بالمقاومة المشروعة لجيش الاحتلال، والتي تكفلها المواثيق الدولية الضامنة لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ودعا في بيان له، جميع الأطراف إلى الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس، ونؤكد ضرورة حماية المدنيين العزل، كما نجدد مناشدتنا للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته وإجبار حكومة الاحتلال على الالتزام بتعهداتها والجلوس إلى طاولة المفاوضات للخروج بحل نهائي وحاسم للأزمة، يجنب الجميع مزيد من إراقة الدماء.

ورفض حزب العدل جملة وتفصيلاً ما جاء في تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من دعوته مواطني غزة إلى مغادرتها، ونرى أن ذلك مقدمة إلى فرض واقع مختلف على الأرض وتمهيداً لما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، بتهجير أهالي القطاع إلى دول الجوار ومن بينها شبه جزيرة سيناء، وهو ما ترفضه جميع الأطراف وفى مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يأبى التنازل عن حقه في وطن فلسطيني حر، ونؤكد على رفضنا التام لأي مساس بأرض مصر وسيادتها وحدودها.

المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد الحكومة الاسرائيلية جزيرة سيناء مصر الدولة المصرية

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