الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنارة الفنار وفعاليات لذوي الهمم احتفالا باليوم العالمي للصحة النفسية في دمياط

إنارة الفنار وفعاليات
إنارة الفنار وفعاليات لذوي الهمم

نظمت مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة دمياط الجديدة عددا من الفعاليات التى جاءت تزامنًا مع اليوم العالمى للصحة النفسية، جاء أبرزها عقد ندوة حول أهمية الاستثمار في الصحة النفسية، حاضر خلالها الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى، وعدد من أعضاء   من مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وقيادات القطاع الصحى والمجتمع المدنى، وتخلل الندوة فقرات فنية قدمها أطفال إحدى مؤسسات رعاية الأطفال من ذوى الهمم تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان


 وفى إطار الاحتفال بهذا اليوم تمت إضاءة فنار اللسان بمدينة رأس البر باللون الأحضر، لنشر أهمية الاستثمار في الصحة النفسية لما لها من أثر على حياة المواطن وقدرته على العمل والإنتاج.


 وتم إلقاء كلمات حول إن مفهوم الصحة النفسية هي قدرة الشخص على التأقلم والتوافق اجتماعيًا وأيضًا نفسيًا، وشعور هذا الشخص بسعادة وفرح، كذلك تعبر عن قدرة الشخص على الوصول إلى ما يريد في حياته  ولها فضل كبير على في نشر السعادة بين الأشخاص وتجعل الشخص يتعامل بشكل سليم في المجتمع دون تعقيد للأمور، ومن أهميتها أيضًا:

• شعور الشخص دائمًا بالهدوء فلا يلجأ إلى الغضب والقلق، مما يجعل الشخص لديه استقرار داخلي.

• إن الأهل الذين يتسمون بصحة نفسية فهم لا يخدمون أنفسهم فقط بل يخدمون أبنائهم أيضًا لأن هذا يجعلهم يتعاملون مع أبنائهم بطريقة صحيحة، مع استخدام أسلوب تربية مفيد للغاية، لذلك نجد أن الأبناء يتميزون بصحة نفسية سليمة مثل الأهل.

• إن الصحة النفسية مهمة للغاية في فهم كل ما يحدث من حولنا وفي فهم الأشخاص بطريقة صحيحة، كذلك هي تجعل الفرد يسيطر بشكل كبير على عاطفته ويوجه ميوله ورغباته إلى طريق صحيح وسوي.

• لا شك أيضًا أن الصحة النفسية للفرد تجعله يتمكن من حل أي عقبة أو مشكلة مهما كانت مستحيلة، فلا يمكن أن تقف أمامه، فنجد أنه يتمكن من المرور منها بشكل جيد ومن دون أن تؤثر عليه بالسلب.

الصحة النفسية فنار رأس البر دمياط 13 محافظة أحداث دمياط

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